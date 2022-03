Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο «χάρτης» της έκτης ημέρας – Που διεξάγονται μάχες, πώς κινείται ο ρωσικός στρατός

Σε τρία βασικά μέτωπα εκδηλώνεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία κατά την έκτη ημέρα της εισβολής, που χαρακτηρίζεται από κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σε χάρτη που δημοσίευσε το Γαλλικό Πρακτορείο καταγράφονται τα σημεία στα οποία σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες εκρήξεις ή βομβαρδισμοί (λευκές κουκίδες), οι περιοχές που διεξάγονται μάχες (κόκκινες), καθώς και τα εδάφη τα οποία, έως και χθες, είχαν τεθεί υπό ρωσικό έλεγχο (ροζ).

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να κινούνται σε τρεις βασικές κατευθύνεις:

Στα βόρεια με κατεύθυνση το Κίεβο. Εικόνες από δορυφόρους που τραβήχτηκαν τη Δευτέρα κατέγραψαν ότι πελώρια ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια της πόλης εκτείνεται σε μήκος 65 χιλιομέτρων. Είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναφέρθηκε νωρίτερα –όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.–, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η οχηματοπομπή περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς νότο, προς το Κίεβο, σύμφωνα με την εταιρεία.

Στα βορειοανατολικά με κύριο στόχο το Χάρκοβο. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας έγινε στόχος σφοδρής επίθεσης το πρωί της Τρίτης, η οποία μάλιστα κατεγράφη σε βίντεο.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw

— Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022