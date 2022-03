Πόλεμος στην Ουκρανία: Κάτοικοι του Τσέρνιγκοφ τραγουδούν τον εθνικό ύμνο μπροστά από ρωσικά άρματα

Τραγικές είναι οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι στο Χάρκοβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν κλιμακωθεί. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς στο Χάρκοβο και οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση.

Πάντως οι κάτοικοι αντιστέκονται σθεναρά. Στο Τσέρνιγκοφ την ώρα που οι βομβαρδισμοί έπλητταν την πόλη, πλήθος κόσμου στάθηκε μπροστά από την πομπή των ρωσικών αρμάτων και με σθένος προσπάθησε να τα σταματήσει, με τους κατοίκους να τραγουδούν με περηφάνια τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας.

Civilians in #Chernihiv region block the way for #Russian vehicles. They sing the #Ukrainian #anthem.

And they thought to conquer this nation in a couple of days? pic.twitter.com/J5U8Z5wKqC

