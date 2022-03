Μαριούπολη – Μαρτυρία Ελληνίδας στην «Κ»: «Τρέμουν οι τοίχοι του σπιτιού από τους συνεχείς βομβαρδισμούς»

Μέσα από τον εκκωφαντικό ήχο των σειρήνων που προειδοποιούν για βομβαρδισμούς, η Αθηνά Χατζηνόβα, κάτοικος της Μαριούπολης, μιλά στο kathimerini.gr για τη φρίκη του πολέμου στην πόλη της ανατολικής Ουκρανίας.

«Οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, πρέπει να είναι τρελός κάποιος για να βγει έξω τώρα. Μένω στο κέντρο της Μαριούπουλης με την 83χρονη μητέρα μου και ακούμε συνεχώς τις εκρήξεις από τους βομβαρδισμούς στα περίχωρα. Τρέμουν οι τοίχοι του σπιτιού», ανέφερε και πρόσθεσε πως δεν περίμενε αυτή την καταστροφή.

I’ve geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author.

📍47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from.

Because I get asked often, explanation on how I located this in thread👇 pic.twitter.com/gYHe3MLpaq

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022