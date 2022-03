Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι σε Μπάιντεν: «Να σταματήσουμε το συντομότερο τον εισβολέα»

Πρέπει να σταματήσουμε τον εισβολέα το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε σήμερα συνομιλία τριάντα λεπτών με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, τον οποίο ευχαρίστησε για την στήριξη.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

