Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι κατέλαβαν την Χερσώνα

Η Ρωσία φαίνεται να έχει καταλάβει την πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, ύστερα από αρκετές ημέρες σφοδρών μαχών και βομβαρδισμών.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Χερσώνας, Igor Kolyhav, τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το λιμάνι και τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το CNN, ρωσικά στρατιωτικά οχήματα φέρονται να εισήλθαν στη Χερσώνα μετά από σφοδρό βομβαρδισμό και να κατέλαβαν τη νότια πόλη.

📽️Russian paratroopers and BMD-2s on the streets in Kherson #Kherson #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TxL0kGEb5y

— Anil Kumar Verma (@AnilKum72772858) March 2, 2022