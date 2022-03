Ντέιβιντ Γκίλμορ: «Ρώσοι στρατιώτες, σταματήστε να σκοτώνετε τα αδέρφια σας»

Ο πρώην κιθαρίστας και τραγουδιστής των Pink Floyd Ντέιβιντ Γκίλμορ, προέτρεψε τους Ρώσους στρατιώτες να σταματήσουν την εισβολή που διέταξυ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, καθώς η σύγκρουση συνεχίζεται.

«Ρώσοι στρατιώτες, σταματήστε να σκοτώνετε τα αδέρφια σας. Δεν θα υπάρξουν νικητές σε αυτό τον πόλεμο», έγραψε ο Γκίλμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η νύφη μου είναι Ουκρανή και οι εγγονές μου θέλουν να επισκεφτούν και να γνωρίσουν την όμορφή σας χώρα. Σταματήστε πριν καταστραφούν όλα. Ο Πούτιν πρέπει να φύγει», έγραψε στη λεζάντα ενός βίντεο που ανέβασε στο Twitter.

Russian soldiers, stop killing your brothers. There will be no winners in this war.

My daughter-in-law is Ukrainian and my grand-daughters want to visit and know their beautiful country. Stop this before it is all destroyed.

Putin must go

— David Gilmour (@davidgilmour) March 1, 2022