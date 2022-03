Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο «χάρτης» των επιθέσεων στο Χάρκοβο – Εντείνεται η ρωσική πίεση

Τη μετατόπιση των στόχων του ρωσικού στρατού στο Χάρκοβο, προς το κέντρο της πόλης, αποτυπώνει χάρτης του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας αποτελεί ένα από τα επίκεντρα των ρωσικών επιθέσεων, που προχώρησαν σε σφοδρές επιθέσεις χθες και σήμερα.

Όπως φαίνεται, εντείνοντας την πίεση, οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τα τελευταία 24ωρα κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ κατά τις πρώτες ημέρες της εισβολής οι στόχοι ήταν πιο «περιφερειακοί».

Map sites of shelling, explosions and bombings since February 24 in central Kharkiv, Ukraine’s second city#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/ueucJAnrNn

— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2022