Ουκρανός αξιωματούχος: Εντός ωρών οι συνομιλίες με Ρωσία – Ουκρανική αντιπροσωπεία μεταβαίνει με ελικόπτερο στη Λευκορωσία

Οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών Ουκρανίας και Ρωσίας θα ξεκινήσουν στη Λευκορωσία περίπου στις 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας και το Κίεβο σχεδιάζει να συζητήσει τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου, πριν προχωρήσουν άλλα ζητήματα, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το Reuters, η ουκρανική αντιπροσωπεία κατευθύνεται με ελικόπτερο στο σημείο όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας – Πολωνίας.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022