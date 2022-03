Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκρηξη σε φορτηγό πλοίο – Βουλιάζει ανοιχτά της Οδησσού

Έκρηξη σημειώθηκε σε φορτηγό πλοίο εσθονικής εταιρείας που πλέει υπό σημαία Παναμά ανοιχτά της Οδησσού.

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο Helt ενδέχεται να χτύπησε νάρκη.

Τέσσερα άτομα αγνοούνται, ενώ δύο μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε σωσίβια λέμβο, σύμφωνα με το Reuters.

⚡️The ship HELT is sinking near Odessa In the area of ​​the Odessa Bay, the dry cargo ship Helt under the Panamanian flag, fired upon by the Russian occupiers, is sinking. pic.twitter.com/7FqAJ7NzMn

