Γεωργία: Ο πρωθυπουργός της χώρας κατέθεσε αίτημα ένταξης στην Ε.Ε.

Επίσημο αίτημα για την ένταξη της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ο πρωθυπουργός της χώρας Ιρακλί Γκαριμπασβίλι, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ουκρανού προέδρου να ζητήσει «fast-track» ένταξη στην Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια διαγγέλματος, ο Γκαριμπασβίλι ανέφερε πως η Τιφλίδα περιμένει τώρα να λάβει το καθεστώς της υποψήφιας χώρας από τις Βρυξέλλες.

«Η αίτηση για ένταξη στην ΕΕ είναι ένα ακόμη ορόσημο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Γεωργίας», είπε ο Γεωργιανός πρωθυπουργός, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτό το στάδιο «γυρίζει μια νέα σελίδα στην ιστορία μας και συνεχίζεται η προσπάθεια των προγόνων μας».

«Η Γεωργία είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος», συνέχισε, προσθέτοντας: «Η χώρα μας ανήκε πάντα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τον πολιτισμένο χώρο σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία της».

«Η ιστορία της Γεωργίας, η οποία αποτελεί χώρο αγώνων και μαχών για την ελευθερία, είναι η απόδειξη ότι αυτές οι αξίες ορίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς του κάθες Γεωργιανού».

«Από τότε που κέρδισε την ανεξαρτησία της, η χώρα μας προοδεύει σταθερά. Σήμερα η Γεωργία είναι πιο κοντά στην ΕΕ όσο ποτέ άλλοτε», πρόσθεσε.

Today🇬🇪 PM @GharibashviliGe signed the application for the Membership of the European Union 🇪🇺, thus opening a new, better chapter, well-deserved by our country, as we have been following the principles of democracy and freedom for centuries! Congratulations to🇬🇪 and our people!

