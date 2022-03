Ουκρανία: Η Βουλή, νούμερο ένα στόχος, συνεδρίασε δια ζώσης

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Βουλή της Ουκρανίας, όπου διεξήχθη δια ζώσης συνεδρίαση προκειμένου να ψηφίσει βασικούς νόμους για την άμυνα και την ασφάλεια.

Επρόκειτο για μια γρήγορη και τεταμένη συνεδρίαση, σύμφωνα με τη βουλευτή Λέσια Βασιλένκο, ενώ οι βουλευτές τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Η ίδια η Βασιλένκο, σε tweet της, τονίζει χαρακτηριστικά: «Ρώσοι στρατιώτες πάτε στο διάολο έξω από την Ουκρανία ή η Ουκρανία θα γίνει η κόλαση σας».

As an MP I stand with the people of #Ukraine.as MPs we were all in Parliament today.Our President stands with the people.Our army stands with the people.And we will keep standing together until the very last #Russia soldier gets the hell out of Ukraine or goes to hell in Ukraine pic.twitter.com/3oiKfwAb63

