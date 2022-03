TIME και Economist: Αφιερώνουν τα εξώφυλλα στον Ζελένσκι και τους «ήρωες» της Ουκρανίας

Αφιερωμένα στον ουκρανικό λαό είναι τα τελευταία εξώφυλλα των περιοδικών TIME και Τhe Economist.

Με τον τίτλο «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ήρωες της Ουκρανίας» το εξώφυλλο του TIME κυκλοφορεί στα ουκρανικά φιλοξενώντας μία πρόταση από την ομιλία του Ουκρανού προέδρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η ζωή θα κερδίσει τον θάνατο και το φως θα κερδίσει το σκοτάδι».

Το εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ζελένσκι «άλλαξε την ιστορία» επιλέγοντας να παραμείνει στην πρωτεύουσα της χώρας του όταν ξεκίνησε η εισβολή.

Αυτή η κίνηση ήταν που με τη σειρά της ώθησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους να λάβουν σοβαρά μέτρα και κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο βρετανικός Economist, στο νέο τεύχος που κυκλοφορεί, αφιερώνει το εξωφυλλό του στην ουκρανική σημαία, με μοναδική παρέμβαση την προσθήκη αίματος που φαίνεται να στάζει. Είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η μοναδική φορά, που το εμβηματικό περιοδικό επιλέγει να μην έχει τίτλο στο εξώφυλλό του και να μιλήσει μόνο η εικόνα.

Στο tweet του περιοδικού, σημειώνεται: Από την αρχή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατέστησε σαφές ότι πρόκειται για πόλεμο κλιμάκωσης. Απειλεί να είναι πιο καταστροφικός ακόμα κι αν αυτό σημαίνει καταφυγή σε πυρηνικό όπλο. Ο κόσμος πρέπει να σταθεί απέναντί του. Το εξώφυλλό μας αυτή την εβδομάδα.

From the start, Vladimir Putin has made clear that this is a war of escalation. He threatens to be more destructive even if that means resorting to a nuclear weapon. The world must stand up to him. Our cover this week https://t.co/iWvQNzeN4u pic.twitter.com/gMiFJrNbmV

— The Economist (@TheEconomist) March 3, 2022