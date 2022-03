Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν κατοικημένη περιοχή (βίντεο)

Δυνάμεις του ρωσικού πυροβολικού βομβάρδισαν την Τρίτη κατοικημένη περιοχή στο Τσέρνιγιβ της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, παρά τις υποσχέσεις της Μόσχας ότι δεν θα βάλλονται περιοχές με άμαχους.

Βίντεο που έχει επαληθευτεί από τους New York Times δείχνει τον βομβαρδισμό του Τσέρνιγιβ.

Καθώς ο καπνός εξαφανίζεται από την επίθεση —η οποία έπληξε περιοχή όπου βρίσκονται πολυκατοικίες, φαρμακεία και ένα νοσοκομείο— άνθρωποι φαίνονται να τρέχουν στους δρόμους.

Video verified by The New York Times shows the bombardment of Chernihiv, Ukraine, on Thursday. As smoke cleared from the attack — which hit near apartments, pharmacies and a hospital — people are seen running in the street.https://t.co/J1MhFcNCnm pic.twitter.com/S2l2MBkxaF

— The New York Times (@nytimes) March 3, 2022