Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο «χάρτης» των προσφύγων και το σχέδιο προστασίας της ΕΕ

Οι υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη σε ένα σχέδιο που προσφέρει προσωρινή προστασία στους πρόσφυγες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την Πέμπτη, ενώ αναμένεται πως τουλάχιστον 4 εκατ. άνθρωποι θα χρειαστούν προστασία και βοήθεια, καθώς θα εκτοπιστούν από την εστία τους. O Επίτροπος Διαχείρισης κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς σημείωσε ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια.

Historic decision in #JHA right now; the EU will give temporary protection to those fleeing the war in 🇺🇦 . The EU stands united to save lives! @GDarmanin

