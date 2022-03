Βρετανία: Στις φλόγες το κτίριο Dalton Mills – Εκεί γυρίζεται το Peaky Blinders

Πυρκαγιά ξέσπασε στο εμβληματικό κτίριο Dalton Mills που βρίσκεται στο δυτικό Γιορκσαϊρ της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο έγινε γνωστό από τις δημοφιλείς βρετανικές σειρές «Peaky Blinders» και «Dowton Abey».

Όπως μεταδίδουν ξένα ΜΜΕ, η φωτιά στο εμβληματικό κτίριο του 19ου αιώνα ξεκίνησε από την οροφή, ωστόσο όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο, ανακάλυψαν ότι και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες ενώ συνέδραμαν και άνδρες της αστυνομίας του δυτικού Γιορκσαϊρ.

Οι αρχές απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους της περιοχής να μην ανοίγουν τα παράθυρα των σπιτιών τους ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο έχουν αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία.

More than 100 firefighters are tackling a blaze in a mill in Keighley.

Read more here: https://t.co/2Kn6Wpwvhy pic.twitter.com/eZ6MKBCG0W

— BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) March 3, 2022