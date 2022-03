«Τρώνε» το στρώμα του όζοντος οι φωτιές στα δάση

Την αποκατάσταση της τρύπας του όζοντος αποτρέπουν οι αυξανόμενες σε συχνότητα και ένταση δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρο τον πλανήτη, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Δορυφορικές καταγραφές δείχνουν ότι οι καπνοί που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, πριν από δύο χρόνια, εκτός της οικολογικής καταστροφής, επέδρασαν δυσμενώς στο στρώμα του όζοντος που μας προστατεύει από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.

Η έρευνα, η οποία εκπονήθηκε από τους επιστήμονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy Of Sciences», διαπίστωσε ότι η ένταση αυτών των δασικών πυρκαγιών ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο καπνός που απελευθερώθηκε πυροδότησε σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα. Η διαδικασία προκάλεσε τον Μάρτιο του 2020 απώλεια του 1% του στρώματος του όζοντος. Η εξέλιξη συνιστά σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών για την αποκατάστασή του.

Η αύξηση της έκθεσης στην υπεριώδη ακτινοβολία θα επη- ρεάσει δυσμενώς τη συχνότητα εμφά- νισης καρκίνου του δέρματος.

Στα μέσα γεωγραφικά πλάτη, το στρώμα του όζοντος αποκαθίσταται με ρυθμούς που δεν υπερβαίνουν το 1% ανά δεκαετία, επισημαίνει η συντονίστρια της έρευνας, καθηγήτρια του ΜΙΤ, Σούζαν Σόλομον. «Η προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας να περιορίσει τους χλωροφθοράνθρακες που χρησιμοποιούνται στα σπρέι και καταστρέφουν το όζον, δεν αποδίδει εξίσου καλά σε περιοχές όπου καταγράφονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Προφανώς μοναδική μας ελπίδα είναι η μείωση των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, καθώς αυτό θα σήμαινε μείωση της έντασης και της συχνότητας των πυρκαγιών. Δυστυχώς, αυτό δεν είναι εύκολο».

Σχολιάζοντας την έρευνα, η δρ Κλερ Μέρφι, καθηγήτρια του αυστραλιανού Πανεπιστημίου Γουολονγκόνγκ, επισήμανε ότι η καταστροφή του στρώματος του όζοντος θα επαναλαμβάνεται σε κάθε περίοδο μεγάλων δασικών πυρκαγιών, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να πολλαπλασιαστούν σε συχνότητα και ένταση τις επόμενες δεκαετίες, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. «Κάθε επιβράδυνση της αποκατάστασης του όζοντος στα μέσα γεωγραφικά πλάτη συνιστά σημαντική απειλή για τους Αυστραλούς, γιατί θα αυξήσει την έκθεσή τους στην επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία και θα επηρεάσει δυσμενώς τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του δέρματος», κατέληξε.

Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, ξηρασία, πλημμύρες, πυρκαγιές θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια. Αυτό ακριβώς ήταν το συμπέρασμα έκθεσης του ΟΗΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές της εβδομάδας και προειδοποιεί ότι ήδη κάποιες από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι μη αναστρέψιμες.