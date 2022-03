Back in the USSR: Tέλος με «Λίμνη των Κύκνων» σε ανεξάρτητο τηλεοπτικό σταθμό της Ρωσίας

Ένα από τα τελευταία ανεξάρτητα κανάλια της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι διακόπτει επ’ αόριστον τη λειτουργία του ύστερα από την πίεση που δέχθηκε από τις ρωσικές αρχές για τον τρόπο κάλυψης των γεγονότων στην Ουκρανία.

TV Rain goes out with a bang, broadcasting the Swan Lake performance that aired on Soviet TVs in 1991 during the attempted coup against Gorbachev. At a time when many wonder if those around Putin could stop this war in Ukraine and Russia’s plunge into isolation. https://t.co/ADFGVwxy8o

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 3, 2022