Ιράν – Πυρηνικές συνομιλίες: «Κοντά σε συμφωνία», λέει η Βρετανίδα απεσταλμένη

Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών για την αναβίωση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 πλησιάζουν στην επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει η επικεφαλής Βρετανίδα απεσταλμένη καθώς η ίδια μαζί με τους Γάλλους και Γερμανούς συναδέλφους της επέστρεφαν στις χώρες τους ώστε να ενημερώσουν τους υπουργούς.

We are close. E3 negotiators leaving Vienna briefly to update Ministers on state of play. Ready to return soon. #ViennaTalks #EndgameViennaTalks

— Stephanie Al-Qaq (@salqaq) March 4, 2022