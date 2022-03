Ουκρανία: «Οι ρωσικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν από το Μικολάιβ»

«Οι ρωσικές δυνάμεις εκδιώχθηκαν» από την ουκρανική πόλη Μικολάιβ, μετά από επίθεση που έλαβε χώρα σήμερα, δήλωσε ο κυβερνήτης της πόλης.

Όπως είπε, οι μάχες συνεχίζονται στα περίχωρα της πόλης.

Governor of Mykolayv: most of RU machinery destroyed and kicked out of the city. There are some still on the outskirts, but we are cleaning them up. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ULW07IzSJI

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 4, 2022