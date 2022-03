Η Ουκρανία βύθισε τη ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού της για να μην πέσει στα χέρια της Ρωσίας

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας προχώρησε στη βύθιση της φρεγάτας Hetman Sahaidachny για να μην πέσει στα χέρια της Ρωσίας.

Η ναυαρχίδα του ουκρανικού στόλου βρισκόταν υπό επισκευή στο λιμάνι του Μικολάιβ. Ωστόσο, έπειτα από εντολή του υπουργού Άμυνας Αλεξέι Ρέζνικοφ, βυθίστηκε. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολη απόφαση ήταν για τους στρατιώτες και το πλήρωμα» είπε ο υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης, ενώ πρόσθεσε ότι στο μέλλον, η Ουκρανία θα δημιουργήσει ένα νέο στόλο «σύγχρονο και πανίσχυρο».

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πλοίο στο λιμάνι να έχει βυθιστεί κατά το ήμισυ και να γέρνει στο πλάι, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε έκρηξη.

The Hetman Sagaidachny naval frigate was flooded.

Locals in social networks say that the ship was sunk deliberately because it stood on repair in #Mykolayiv and was incapable.#RussiaUkraineWar #RussianAggression #Ukraine pic.twitter.com/O3gQiwaZ24

— EMPR.MEDIA (@EuromaidanPR) March 3, 2022