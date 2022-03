Ζελένσκι: Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη, στηρίξτε μας

Ομιλία μέσω live streaming βίντεο πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντνίμιρ Ζελένσκι. «Στηρίξτε την Ουκρανία. Αν πέσει η Ουκρανία, θα πέσει όλη η Ευρώπη. Αν κερδίσουμε και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, θα είναι πράγματι μια μεγάλη νίκη για τη Δημοκρατία. Θα είναι μια νίκη για την ελευθερία», είπε στο μήνυμα του ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Το μήνυμα του Ουκρανού Προέδρου προβλήθηκε σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις μέσω γιγαντοοθονών που είχαν τοποθετηθεί σε πόλεις του κόσμου όπως η Πολωνίας, η Γεωργίας, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ουγγαρία.

Πριν ξεκινήσει να απευθύνει το μήνυμα του, ο Πρόεδρος Ζελένσκι τήρησε ενός λεπτού σιγή για τους νεκρούς του πολέμου. «Αν κερδίσουμε θα είναι η νίκη όλου του δημοκρατικού κόσμου, μια νίκη του φωτός πάνω στο σκοτάδι, της ελευθερίας επί της σκλαβιάς», σημείωσε.

Zelenskyy gives live address to massive anti-war demonstration in Georgia (and several other European cities I believe). Have you ever seen anything like this? https://t.co/L41qoe6VaJ

— Richard Hall (@_RichardHall) March 4, 2022