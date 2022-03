Live: Πόλεμος στην Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Το τέλος του υβριδικού πουτινισμού και η πνευματική φτωχοποίηση

Κάθε μέρα που περνάει αυξάνεται η υπαρξιακή απειλή που βιώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τη Βέρα Μίχλιν-Σαπίρ. H Μίχλιν-Σαπίρ, αξιωματούχος στο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας του Ισραήλ μεταξύ του 2010-16 και νυν επισκέπτρια ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου, είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Fluid Russia: Between the National and the Global in the post-Soviet Era». Μιλώντας στην «Κ», εξηγεί ότι ο Πούτιν δεν είχε προετοιμάσει τον κύκλο του –και τη ρωσική ελίτ γενικότερα– για μία εισβολή αυτής της κλίμακας. «Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε σοκ», λέει. «Προσπαθούν να καταλάβουν ακριβώς την κατάσταση και τις επιλογές τους, που είναι πλέον τρομερά περιορισμένες. Φοβούνται πως μπορεί να έρχονται και άλλες κυρώσεις. Είναι μια στιγμή της αλήθειας για τον κύκλο αυτό και αναμφίβολα θα μπορούσε να αποτελέσει τη θρυαλλίδα πολιτικών εξελίξεων».