Πόλεμος στην Ουκρανία: Δημοσιογράφοι του Sky News που έπεσαν σε ενέδρα περιγράφουν τη στιγμή που δέχθηκαν πυρά – Βίντεο

Τις συγκλονιστικές στιγμές που βίωσαν περιγράφουν οι ανταποκριτές του βρετανικού δικτύου Sky News στην Ουκρανία, οι οποίοι δέχθηκαν πυρά όταν έπεσαν σε ενέδρα την περασμένη Δευτέρα κοντά στο Κίεβο. Το συνεργείο του δικτύου επέστρεψε στη Βρετανία και είναι ασφαλές, σύμφωνα με το Sky News.

Ο ανταποκριτής Στιούαρτ Ράμσεϊ, ο οποίος τραυματίστηκε, περιγράφει σε άρθρο του στο Sky News τη στιγμή που το συνεργείο δέχθηκε πυρά. Το αλεξίσφαιρο γιλέκο ενός άλλου μέλους τους συνεργείου, σταμάτησε δύο σφαίρες.

