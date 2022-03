Tesla: Έλαβε το «πράσινο» φως για τη λειτουργία του giga-εργοστασίου της στο Βρανδεμβούργο

Την οριστική άδεια για τη λειτουργία του εργοστασίου της στο Βρανδεμβούργο έλαβε η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, αν και υπό πολλές προϋποθέσεις. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει εντός των προσεχών εβδομάδων.

Δύο χρόνια μετά την έναρξη της ανέγερσης του πρώτου «giga-εργοστασίου» της Tesla στην Ευρώπη, αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει η κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της εταιρίας του Έλον Μασκ. Η κρατιδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Βρανδεμβούργου ωστόσο, η οποία εξέδωσε χθες την τελική έγκριση του σχεδίου, έχει παραδώσει στην Tesla δέσμη 400 όρων, οι οποίοι πρέπει να έχουν εκπληρωθεί πριν από την έναρξη λειτουργίας. Ανάμεσά τους η πρόνοια για την προστασία του πόσιμου νερού και τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και ένα σχέδιο για την πρόληψη ατυχημάτων. Μέχρι την τελική αδειοδότηση, εξετάστηκαν 800 ενστάσεις από μεμονωμένα άτομα και οργανώσεις. «Για εμάς, η διαδικασία έγκρισης υπήρξε έργο – μαμούθ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Περιβάλλοντος του Βρανδεμβούργου ‘Αξελ Φόγκελ, εξηγώντας ότι τμήμα του χώρου του νέου εργοστασίου βρίσκεται σε περιοχή προστασίας νερού.

#GigaBerlin

There are still many vacancies for the GIGABERLIN.

so what are you waiting for ?!

ready for a new challenge 🦾🚗

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/JMLkc7kg0D pic.twitter.com/PAqOuHuhHL

— Gigafactory Berlin-Brandenburg ✊️🇺🇦 (@Gf4Tesla) March 14, 2021