OHE: Πάνω από 1,5 εκατ. πρόσφυγες εγκατέλειψαν την Ουκρανία σε 10 ημέρες

Ο αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν από την Ουκρανία για να γλιτώσουν από τις μάχες μετά τη ρωσική εισβολή ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για την πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από την Ουκρανία έχουν περάσει τα σύνορα προς γειτονικές χώρες μέσα σε 10 ημέρες. Πρόκειται για την πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Φιλίπο Γκράντι.

More than 1.5 million refugees from Ukraine have crossed into neighbouring countries in 10 days — the fastest growing refugee crisis in Europe since World War II.

