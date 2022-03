Βούλγαρος πρωθυπουργός: Η επικοινωνία με τη ρωσική πρεσβεία μετά την απέλαση των Ρώσων διπλωματών

«Κάλεσα την πρέσβειρα της Ρωσίας και της ζήτησα να τηρεί τους κανόνες της διπλωματικής επικοινωνίας και να σταματήσει να χρησιμοποιεί προσβλητική γλώσσα προς τα θεσμικά όργανα της Βουλγαρίας. Σήμερα έλαβα την απολογία της πρέσβειρας Ελεονώρας Μιτροφάνοβα και με διαβεβαίωσε ότι η πρεσβεία δεν θα αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Κίριλ Πέτκοφ.

I called 🇷🇺 ambassador to adhere to the norms of diplomatic communication and stop using offensive language towards 🇧🇬 institutions.

Today I have received ambassador Mitrofanova’s apology and was assured that the embassy will refrain from interfering in 🇧🇬’s internal affairs.

— Kiril Petkov (@KirilPetkov) March 6, 2022