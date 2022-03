Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα προσπάθεια για απομάκρυνση αμάχων σε Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη, Σούμι

Ο ρωσικός στρατός θα τηρήσει προσωρινή κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κιέβου, από τις 9 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, το οποίο επικαλείται το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, που σχεδιάζεται να ανοίξουν επίσης στις πόλεις Χάρκοβο, Μαριούπολη και Σούμι, δημιουργούνται κατόπιν προσωπικού αιτήματος του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τη Μόσχα.

#BREAKING Russian army announces opening of several humanitarian corridors in Ukraine pic.twitter.com/SWAoDF3lxE

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2022