Κίεβο για ανθρωπιστικούς διαδρόμους: «Εντελώς ανήθικη» η στάση της Μόσχας – Στέλνουν τους πολίτες σε Ρωσία και Λευκορωσία

Η Ουκρανία δήλωσε ότι η ρωσική πρόταση για ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι «εντελώς ανήθικη», αφού η Μόσχα πρότεινε ότι θα επιτρέψει στους πολίτες να εγκαταλείψουν τις ουκρανικές πόλεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα φύγουν στη Λευκορωσία ή τη Ρωσία.

Εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι θα πρέπει να επιτραπεί στους Ουκρανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσω του εδάφους της Ουκρανίας. Κατηγόρησε, δε, τη Ρωσία ότι εσκεμμένα παρεμπόδισε προηγούμενες απόπειρες εκκένωσης.

«Πρόκειται για μια εντελώς ανήθικη στάση. Τα βάσανα των ανθρώπων χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η επιθυμητή τηλεοπτική εικόνα», ανέφερε ο εκπρόσωπος σε γραπτό μήνυμά του, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το BBC, οι διαδρομές εκκένωσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, δείχνουν ότι οι άμαχοι θα μπορούν να φύγουν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Ο διάδρομος από το Κίεβο θα οδηγεί στη σύμμαχο της Ρωσίας, Λευκορωσία, ενώ οι πολίτες από το Χάρκοβο θα έχουν μόνο έναν διάδρομο που οδηγεί στη Ρωσία.

Οι διάδρομοι από τις πόλεις Μαριούπολη και Σούμι θα οδηγούν τόσο σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας όσο και στη Ρωσία, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Important detail – the routes go into either Belarus or Russia.

— James Waterhouse (@JamWaterhouse) March 7, 2022