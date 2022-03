Πόλεμος στην Ουκρανία: Άγριες μάχες στα περίχωρα του Κιέβου

Το Μικολάιβ είναι σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Ενδεχόμενη άλωσή του θα επέτρεπε στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να επιτεθούν στην Οδησσό. (Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Handout via REUTERS)