Ουκρανικό ΥΠΕΞ: Η Ρωσία βομβαρδίζει ανθρωπιστικoύς διαδρόμους

Οι ρωσικές δυνάμεις παραβίασαν τη συμφωνηθείσα προσωρινή κατάπαυση του πυρός και επιτέθηκαν στον ανθρωπιστικό διάδρομο που συνδέει τη Ζαπορίζια με τη Μαριούπολη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ουκρανικού ΥΠΕΞ, οκτώ φορτηγά και περισσότερα από 30 λεωφορεία είναι έτοιμα να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Μαριούπολη και να μεταφέρουν πολίτες στη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», καταλήγει.

Οι αρχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας είχαν συμφωνήσει νωρίτερα για τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων για να επιτραπεί σε αμάχους να φύγουν από κάποιες πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ceasefire violated! Russian forces are now shelling the humanitarian corridor from Zaporizhzhia to Mariupol. 8 trucks + 30 buses ready to deliver humanitarian aid to Mariupol and to evac civilians to Zaporizhzhia. Pressure on Russia MUST step up to make it uphold its commitments.

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) March 8, 2022