Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός και δεύτερος κορυφαίος Ρώσος στρατηγός, σύμφωνα με το Κίεβο

Νεκρός είναι σύμφωνα με αναφορές του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας ο Ρώσος υποστράτηγος Βιτάλι Γερασίμοβ, υποδιοικητής της 41ης Ρωσικής Στρατιά.

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο Γερασίμοβ σκοτώθηκε μαζί με άλλους Ρώσους αξιωματικούς σε μάχη έξω από το Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία.

Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει την είδηση, αλλά εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι ο δεύτερος ανώτατος αξιωματικός που χάνει τη ζωή τους κατά τη ρωσική εισβολή. Την Παρασκευή είχε γίνει γνωστό πως σκοτώθηκε ο Ρώσος υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι, κατά τη διάρκεια σφοδρών μαχών στην Ουκρανία, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ και Ουκρανούς αξιωματούχους.

