Πόλεμος στην Ουκρανία: Φεύγουν από τη Ρωσία οι New York Times

Οι New York Times αποσύρουν τους δημοσιογράφους τους από τη Ρωσία, μετά την υιοθέτηση νόμου στη χώρα που ποινικοποιεί την ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση της εφημερίδας, για την ασφάλεια τους οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κινδυνεύουν με έως και 15 χρόνια φυλάκιση, θα μετακινηθούν εκτός Ρωσίας, τουλάχιστον επί του παρόντος.

Όπως σημειώνει ο αναπληρωτής διευθυντής σύνταξης, Cliff Levy, αυτό δεν συνέβη ποτέ, ακόμη και στα βάθη του Ψυχρού Πολέμου, υπό τη σοβιετική δικτατορία.

Even in the depths of the Cold War, under the Soviet dictatorship, this never happened. https://t.co/wNuw9yUgxT

— Cliff Levy (@cliffordlevy) March 8, 2022