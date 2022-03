Πόλεμος στην Ουκρανία: Live όλες οι εξελίξεις από την 14η μέρα εισβολής

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι σειρήνες συναγερμού ηχούσαν διαρκώς, ενώ εκρήξεις ακούγονταν στα προάστια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μία ακόμη ρωσική στρατιωτική φάλαγγα κινείται ήδη από τα βορειοανατολικά, με κατεύθυνση προς την ουκρανική πρωτεύουσα.

Loud series of explosions heard from Kyiv and surrounding area right now. Kyiv city just put out another siren alert to seek shelter immediately. The explosions have been incessant for three minutes.