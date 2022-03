Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ε.Ε. ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας, Λευκορωσίας

Σε συμφωνία για επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέληξε η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται το AFP.

#BREAKING EU agrees to toughen sanctions on Russia, Belarus over Ukraine: official pic.twitter.com/m9XdRj1hi0

— AFP News Agency (@AFP) March 9, 2022