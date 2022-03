Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά Ρωσίας, Λευκορωσίας

Νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας και Λευκορωσίας, αποφάσισε η ΕΕ, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, στη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστέθηκαν 160 Ρώσοι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους 14 ολιγάρχες και επιφανείς επιχειρηματίες στους κλάδους της μεταλλουργίας, της φαρμακοβιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής τεχνολογίας που αποτελούν πηγή μεγάλων εσόδων για τη Ρωσία.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν ακόμη τον αποκλεισμό από το τραπεζικό σύστημα SWIFT τριών τραπεζών της Λευκορωσίας (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, και Development Bank of the Republic of Belarus). Επίσης, απαγορεύονται οι συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα της Λευκορωσίας που σχετίζονται με τη διαχείριση αποθεματικών ή περιουσιακών στοιχείων και την παροχή δημόσιας χρηματοδότησης για το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν οι νέες κυρώσεις περιλαμβάνουν ακόμη την εξαγωγή τεχνολογίας θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στη Ρωσία ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τα περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα.

