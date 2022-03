Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Βρετανία εξετάζει την αποστολή αντιαεροπορικών πυραύλων

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει την προσφορά αντιαεροπορικών πυραύλων από την εταιρεία Thales στην Ουκρανία για να τη βοηθήσει να αμυνθεί στη ρωσική εισβολή, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία αυτή εμπίπτει στον ορισμό των αμυντικών όπλων.

In a response to a request from Ukraine, the UK is exploring “the donation of Starstreak high velocity man portable anti-air missiles” Defence Secretary Ben Wallace says

This system “remains within the definition of defensive weapons,” he tells MPshttps://t.co/3j2m6LSD36 pic.twitter.com/FaWN3TakOq

— BBC Politics (@BBCPolitics) March 9, 2022