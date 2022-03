Μπάιντεν – Ερντογάν: Θα έχουν συνομιλία την Πέμπτη με φόντο το Ουκρανικό

Οι πρόεδροι της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, αναμένεται – όπως ανακοινώθηκε – να έχουν τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη, 10 Μαρτίου, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία που εξακολουθεί να μαίνεται, και ενώ η νατοϊκή Άγκυρα επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Μόσχας και Κιέβου στο συγκεκριμένο μέτωπο.

#BREAKING Turkish, US presidents to have phone talk on Thursday at 1530GMT

