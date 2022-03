Λαβρόφ: Άλλωστε ούτε στην Ουκρανία επιτεθήκαμε…

Διαβεβαιώσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε άλλη χώρα έδωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος βρήκε πάντως έναν τουλάχιστον παράδοξο τρόπο να υπερασπιστεί το επιχείρημά του αρνούμενος ότι όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία συνιστούν επίθεση.

Lavrov to a Turkish reporter after the meeting: “We are not planning to attack other countries. We didn’t attack Ukraine, either.”

— Anton Troianovski (@antontroian) March 10, 2022