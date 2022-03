Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο μισός πληθυσμός του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη

Ο μισός πληθυσμός του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο την Πέμπτη.

Πριν τη ρωσική εισβολή, το Κίεβο εκτιμάται πως είχε πληθυσμό περίπου 2,8 εκατ. κατοίκων.

Οι δυνάμεις της Μόσχας πιέζουν όλο και περισσότερο την ουκρανική πρωτεύουσα, σημειώνει το AFP.

