Λαβρόφ: Το μαιευτήριο στη Μαριούπολη είχε καταληφθεί από το τάγμα Αζόφ

Το επιχείρημα της Μόσχας ότι το μαιευτήριο στη Μαριούπολη της Ουκρανίας «είχε καταληφθεί από το ριζοσπαστικό τάγμα Αζόφ, έχοντας γίνει η βάση του», επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, τονίζοντας ότι «όλες οι έγκυοι και το προσωπικό εκδιώχθηκαν απ’ εκεί».

Σε δηλώσεις του από την Αττάλεια της Τουρκίας, οι οποίες αναδημοσιεύονται από τη ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα, ο κ. Λαβρόφ ανέφερε ότι «παρουσιάσαμε αυτά τα στοιχεία πριν από τρεις μέρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα συμπεράσματα δικά σας».

Ο κ. Λαβρόφ επέμεινε ότι «η Ρωσία μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να επιλύσει το ζήτημα της ασφάλειας μέσω της διπλωματίας» και επανέλαβε ότι «θέλουμε η Ουκρανία να είναι ουδέτερη, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία μαζί με εγγυήσεις ασφάλειας για τις ευρωπαϊκές χώρες και τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, «η Δύση θέλει από την Ουκρανία μόνο ένα πράγμα – να καταπολεμεί οτιδήποτε ρωσικό». Ο ίδιος υποστήριξε ότι «η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε ποτέ το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως όπλο» και επεσήμανε ότι «η Ρωσία δεν θα παρακαλά τη Δύση να αγοράζει το πετρέλαιο και το αέριό μας, έχουμε άλλες αγορές».

Τέλος, τόνισε ότι «οι προμήθειες φορητών αντιαεροπορικών πυραυλικών συστημάτων στην Ουκρανία δημιουργούν απειλές για την πολιτική αεροπορία, δεν είναι σαφές πού θα βρεθούν οι πύραυλοι στη συνέχεια».

Υπενθυμίζεται ότι Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος βομβάρδισε το νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη χθες Τετάρτη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι ανέφερε ότι τρία άτομα, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκε κατά τη ρωσική επιδρομή.

Ο ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε ότι «ο βομβαρδισμός του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη από τη Ρωσία είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου».

#Mariupol is under siege.

Russia’s shelling of maternity hospital is a heinous war crime.

Strikes of residential areas from the air and blocks of access of aid convoys by the Russian forces must immediately stop.

Safe passage is needed, now.#PutinsWar #Accountability

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 10, 2022