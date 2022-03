Ρωσία κατά Facebook και Instagram: «Εξτρεμιστική και εγκληματική η πολιτική τους»

Με αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους, οι ρωσικές Αρχές επιτίθενται στους κολοσσούς των social media στους οποίους χρεώνουν «εξτρεμιστική» και «εγκληματική» δράση.

«Η επιθετική και εγκληματική πολιτική της Meta (σ.σ. Facebook), που οδηγεί σε υποκίνηση μίσους και εχθρότητας κατά των Ρώσων, είναι εξωφρενική. Οι ενέργειες της εταιρείας αποτελούν μια ακόμη απόδειξη του πολέμου πληροφοριών χωρίς κανόνες που έχει κηρυχθεί κατά της χώρας μας. Οι εταιρίες ΜΜΕ έχουν γίνει στρατιώτες της προπαγανδιστικής μηχανής του δυτικού κατεστημένου», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις ΗΠΑ και συνεχίζει: «Απαιτούμε από τις αρχές των ΗΠΑ να σταματήσουν τις εξτρεμιστικές δραστηριότητες του Meta και να λάβουν μέτρα για να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη».

☝️We demand that 🇺🇸 authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 11, 2022