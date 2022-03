Τα ανάκτορα του Μπάγκιγχαμ ανακοίνωσαν σήμερα ότι η βασίλισσα Ελισάβετ ζήτησε από τον πρίγκιπα Κάρολο να την εκπροσωπήσει στην Εκδήλωση της Κοινοπολιτείας στο Αβαείο της Γουεστμίνστερ τη Δευτέρα.

Buckingham Palace says the Queen has asked the Prince of Wales to represent Her Majesty at the Commonwealth Service at Westminster Abbey on Monday

For more on this and other news visit https://t.co/NEDMP2uP6W

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 11, 2022