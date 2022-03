Πόλεμος στην Ουκρανία: Διευρύνονται οι ρωσικές επιχειρήσεις

Κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο, πυραυλικές επιθέσεις σημειώθηκαν στη στρατηγικής σημασίας πόλη Ντνίπρο (φωτ.), στην κεντρική Ουκρανία, στη βορειοδυτική πόλη Λουτσκ και στη νοτιοδυτική Ιβανο-Φρανκίφσκ. (Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)