Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με πυραύλους στο Αρμπίλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για τη ρίψη πυραύλων στο ιρακινό Κουρδιστάν, επιβεβαιώνοντας πως στοχοθέτησαν ένα ισραηλινό «στρατηγικό κέντρο» και απειλώντας το Ισραήλ για νέα «καταστροφικά» αντίποινα.

«Το “στρατηγικό κέντρο της συνωμοσίας και της ανηθικότητας των σιωνιστών” στοχοθετήθηκε από ισχυρούς προηγμένους πυραύλους του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που δημοσίευσε το Sepah News, ο ιστότοπος των Φρουρών.

Σύμφωνα με το κείμενο, οι Φρουροί απάντησαν σε «πρόσφατα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος», αναφερόμενοι σε μια ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα στη Συρία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο αξιωματούχων του σώματος αυτού.

Σήμερα το πρωί, οι κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσαν πως 12 «βαλλιστικοί πύραυλοι», που εκτοξεύτηκαν «εκτός των συνόρων του Ιράκ και πιο συγκεκριμένα από ανατολικά», στοχοθέτησαν το αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Pictures show damage to Kurdistan 24 office in Erbil after missile attack nearby. pic.twitter.com/v7fyKdHh5J

— Kurdistan 24 English (@K24English) March 13, 2022