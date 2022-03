Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανάρτηση Μακρόν για τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου

Ανάρτηση για τον Αμερικανό δημοσιογράφο που σκοτώθηκε σήμερα στην πόλη Ιρπίν της Ουκρανίας έκανε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στο Twitter, γράφοντας πως «Σήμερα, σκοτώθηκε ένας Αμερικανός δημοσιογράφος στην Ουκρανία. Πριν από αυτόν ήταν και άλλοι που στοχοποιήθηκαν, δολοφονήθηκαν, τραυματίστηκαν ή απήχθησαν».

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους εκείνους τους δημοσιογράφους τους οδηγεί το θάρρος και ένα ιδανικό: η ελευθερία της ενημέρωσης. Αυτή η ελευθερία είναι θεμελιώδης για τις δημοκρατίες μας», σημείωσε ο Μακρόν.

Today, a US journalist was killed in Ukraine. Before him, others have been targeted, murdered, injured or kidnapped. Our thoughts are with all those journalists driven by courage and an ideal: the freedom to inform. This freedom is fundamental to our democracies.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2022