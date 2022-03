Live: Ολες οι εξελίξεις από τον πόλεμο της Ουκρανίας – 19η μέρα εισβολής

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών σε ενημέρωσή τους αναφέρουν ότι οι Ρώσοι προχώρησαν σε «αμφίβια απόβαση» στην περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας.

Το βρετανικό Υπ. Αμυνας αναφέρει ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό των ουκρανικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα ουσιαστικά αποκόπτοντας τη χώρα από το διεθνές θαλάσσσιο εμπόριο.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο Twitter, «οι ρωσικές ναυτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την ακτή της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας, απομονώνοντας ουσιαστικά τη χώρα από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



