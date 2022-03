Γουίλιαμ Χαρτ (1950 – 2022): Η ζωή και η καριέρα του εμβληματικού ηθοποιού του Χόλιγουντ

Υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές φιγούρες του κινηματογράφου, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1980. Ο -βραβευμένος με Όσκαρ- ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Το 2018 αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο που είχε εξαπλωθεί στα οστά.

Το 1985 βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία του Έκτορ Μπαμπένκο «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» («Kiss of the Spider Woman»), ενώ πρωταγωνίστησε και στα φιλμ «The Big Chill» και «Body Heat».

Στη διάρκεια της μακράς καριέρας του, ο Χαρτ προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ, κερδίζοντας υποψηφιότητες «Α’ Ανδρικού Ρόλου» για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Broadcast News» και «Children of a Lesser God» καθώς και υποψηφιότητα «Β’ Ανδρικού Ρόλου» για τη σύντομη εμφάνισή του στην ταινία του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «A History of Violence».

Πέρα από τις συμμετοχές του σε δημοφιλείς ταινίες, ο ηθοποιός ήταν σύμβολο του σεξ, αν και χαμηλών τόνων προσωπικότητα. Το 1990 η καριέρα του συνεχίστηκε – όχι τόσο παραγωγικά όπως αυτή του ’80- και είχε εναλλαγές: συμμετείχε σε ταινίες της μεγάλης οθόνης αλλά και τηλεοπτικές σειρές, κερδίζοντας υποψηφιότητες για Emmy για τον ρόλο του πληροφοριοδότη στη δραματική σειρά «Damages» και τον ρόλο του υπουργού Οικονομικών Χένρι Πόλσον στο δράμα «Too Big to Fail».

Πρόσφατα, ο Χαρτ έγινε γνωστός σε νεότερη γενιά σινεφίλ μέσα από την ερμηνεία του στρατηγού Thaddeus «Thunderbolt» Ross στην ταινία του 2008 «The Incredible Hulk». Στη συνέχεια, επανέλαβε το ρόλο στα φιλμ «Captain America: Civil War» και «Avengers: Infinity War», «Avengers: Endgame» και «Black Widow».

Ο Γουίλιαμ Χαρτ στον ευχαριστήριο λόγο του μετά τη νίκη του Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στο «Kiss of the Spider Woman, στα Βραβεία Όσκαρ στο Λος Άντζελες, στις 24 Μαρτίου 1986. Φωτ. AP/Reed Saxon

Η προσωπική ζωή και η «εκτόξευση» της καριέρας

Ο Χαρτ γεννήθηκε στις 20 Μαρτίου του 1950 στη Ουάσινγκτον D.C. Η μητέρα του, Κλερ Ίζαμπελ εργάστηκε στην εταιρεία ενημέρωσης Time Inc. και ο πατέρας του Άλφρεντ Χαρτ ήταν γραφειοκράτης και εργαζόταν για την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών και το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν 6 ετών και η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε τον Χένρι Λους ΙΙΙ, γιο του εκδότη του περιοδικού Time, Χένρι Λους.

Ο ηθοποιός σπούδασε Θεολογία στο πανεπιστήμιο Tufts και στη συνέχεια στη Σχολή Τζούλιαρντ για σπουδές στην υποκριτική. Λίγο μετά την εμφάνισή του στη σκηνή, ο Χαρτ εξασφάλισε ρόλο στην ταινία επιστημονικής φαντασίας/θρίλερ του Κεν Ράσελ, «Altered States». Εκεί, υποδύθηκε έναν προβληματικό επιστήμονα. Ένα χρόνο αργότερα, εμφανίστηκε δίπλα στην Καθλίν Τέρνερ στο νουαρ φιλμ «Body Heat». Ο επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος ήρθε με τη συμμετοχή στο θρίλερ μυστηρίου «Gorky Park» και αργότερα στο ensemble του δράματος «The Big Chill».

Αυτό ήταν μόνο η «εισαγωγή» σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της καριέρας του, αυτή που ακολούθησε από το 1986 μέχρι το 1988. Η εμπορική επιτυχία αυτών των ταινιών αλλά και τα θετικά σχόλια από τους κριτικούς, έκαναν τον Χαρτ να εκτοξευθεί ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα ηθοποιών, αλλά ο ίδιος δεν φαινόταν να απολαμβάνει τη διασημότητα.

Αυτή η απέχθεια για τη δόξα οδήγησε τον Χαρτ σε μερικές από τις πιο σημαντικές ταινίες στη διάρκεια της καριέρας του. Το χρονικό διάστημα που βρίσκονταν στο προσκήνιο, συνέπεσε με μια περίοδο προσωπικών προβλημάτων για τον ηθοποιό κατά την οποία «πάλεψε» με τον εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

«Ήμουν πολύ θλιμμένος για πολύ καιρό και μετά είπα “έχω τελειώσει, δεν μπορώ να το κάνω”», δήλωσε ο Χαρτ στη Washington Post το 1989.

Η σχέση με την Αμερικανίδα ηθοποιό και συμπρωταγωνίστριά του στο «Children of a Lesser God» Μάρλι Μάτλιν ήταν προβληματική. Αργότερα, η Μάτλιν έγραψε ότι ο Χαρτ ήταν συναισθηματικά και σωματικά βίαιος απέναντί της.

Ο Χαρτ εμφανίστηκε επίσης στην τηλεοπτική εκδοχή του «Dune», στην δραματική ταινία του Σπίλμπεργκ «Α.Ι. Τεχνητή Νοημοσύνη» και το «The Village» του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν. Ο Χαρτ ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μέρι Μπεθ Χαρτ από το 1971 έως το 1982 και με την Χάιντι Χέντερσον από το 1989 έως το 1991.

Με πληροφορίες από το Variety