Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι χάκερ του Κιέβου αντεπιτίθενται

Με «όπλο» υπολογιστές και «πεδίο μάχης» τον κυβερνοχώρο, οι πληροφορικάριοι της Ουκρανίας ενώνονται, συντονίζονται και αντεπιτίθενται, εξαπολύοντας κυβερνοεπιθέσεις κατά ρωσικών στόχων.

Ουκρανικές εταιρείες που μέχρι πρότινος δραστηριοποιούνταν στον χώρο της κυβερνοασφάλειας (cybersecurity), όπως για παράδειγμα η Hacken που συστάθηκε το 2017 στο Κίεβο, πλέον έχουν μετατραπεί σε «μάχιμες μονάδες» εξαπόλυσης κυβερνοεπιθέσεων κατά του εχθρού, όπως σημειώνει σε σχετικό δημοσίευμά του το Politico.

[2/7] We are a Ukrainian company and most of our team members are Ukrainians. Today we are standing with the whole Ukrainian nation. We are defending our homeland in the digital space. We are so proud that the whole world is trying to help Ukraine in its fight for independence.

— Hacken 🇺🇦 (@hackenclub) March 8, 2022