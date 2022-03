Αμπράμοβιτς: Θρίλερ με τον Ρώσο ολιγάρχη – Στη Μόσχα τζετ που φέρεται να του ανήκει

Ένα τζετ που φέρεται να ανήκει στον Ρώσο ολιγάρχη και ιδιοκτήτη της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, προσγειώθηκε στη Μόσχα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο στοιχεία από μια υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων.

Το τζετ απογειώθηκε από το Ισραήλ και πραγματοποίησε σύντομη στάση στην Τουρκία, όπως έδειξαν δεδομένα από τον ιστότοπο αεροπορικής παρακολούθησης FlightRadar24.

Ο Αμπράμοβιτς – ο οποίος έχει επίσης ισραηλινή και πορτογαλική υπηκοότητα – εθεάθη στο αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ χθες Δευτέρα, αναφέρει το Reuters.

Roman Abramovich in a VIP airport lounge before his private jet took off for Istanbul from Tel Aviv.

