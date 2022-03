Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός εικονολήπτης του Fox News

Το Fox News επιβεβαίωσε ότι ο εικονολήπτης Πιέρ Ζακρέβσκι σκοτώθηκε χθες στην Ουκρανία όταν ένα όχημα στο οποίο ταξίδευε «χτυπήθηκε από πυρά».

Ο εικονολήπτης ταξίδευε με τον Βρετανό συνάδελφό του Μπέντζαμιν Χαλ εκείνη την ώρα, σύμφωνα με το CNN.

Ο κ. Χαλ τραυματίστηκε σοβαρά αφού χτυπήθηκε στα πόδια με σκάγια.

Ένα εσωτερικό σημείωμα αναφέρει: «Σήμερα είναι μια σπαρακτική μέρα για το Fox News Media και για όλους τους δημοσιογράφους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μεταδώσουν τις ειδήσεις».

Ο κ. Χαλ παραμένει νοσηλευόμενος στην Ουκρανία.

Breaking: Fox News confirms that veteran cameraman Pierre Zakrzewski, who was with injured correspondent Benjamin Hall, was killed in yesterday’s incident.

— Brian Stelter (@brianstelter) March 15, 2022